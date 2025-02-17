Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti: Gözaltına alınan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında yeni gelişme
DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Erol, emniyetteki ifade işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasından gözaltına alındı.
Erol, belediye başkanlığı binasından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Belediye başkanının emniyetteki ifade işlemleri sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.
Erol hakkında, makam odasında asılı bulunan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.
Erol, soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından yaptığı basın açıklamasında "Tek amacınız kayyum atamak olduğunu emin olun biliyoruz. Ama her şeye rağmen bizler kanunlara bağlı olmaya devam edeceğiz. Sizlere rağmen suç işlemeyeceğiz. Tatvanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz" demişti.
Etiketler: #Dem Parti #Recep Tayyip Erdoğan #gözaltı
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