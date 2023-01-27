Erdoğan’ın kararıyla eski Orgenaral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz tahliye oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:52

İddianamesi FETÖ’cü eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat davasında 103 sanık, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak”la suçlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de 103 sanıktan 21’i hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Yargıtay, 9 Temmuz 2021’de Ahmet Çörekçi (91), Aydan Erol (83), Cevat Temel Özkaynak (78), Çetin Doğan (83), Çetin Saner (84), Çevik Bir (84), Erol Özkasnak (77), Fevzi Türkeri (82), Hakkı Kılınç (83), İdris Koralp (75), İlhan Kılıç (87) Kenan Deniz (75), Vural Avar (84) ve Yıldırım Türker (82) hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Tutuklanan paşalardan Çevik Bir, Çetin Saner ve Aydan Erol ağustos ayında Hakkı Kılınç da bu ay sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 28 Şubat davasında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli Tümgeneral Kenan Deniz kalan cezaları, “kocama hali” nedeniyle kaldırıldı.

Kenan Deniz

Kılıç ve Deniz hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası İstanbul Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. İlk açıklamasını Cumhuriyet gazetesine yapan İlhan Kılıç, “Silah arkadaşlarımızı içeride bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz. Hiçbirinin en ufak günahı yok. İki üç gün içinde başta Ahmet Çörekçi Paşa olmak üzere diğer arkadaşlarımızın da tahliye olmasını umuyoruz” dedi. İlhan Kılıç’ın oğlu Güvenç Kılıç, “Buruk bir sevinç yaşıyoruz çünkü diğer komutanlar halen sağlık sorunu ve suçsuzlukları ortada olduğu halde içeride” ifadelerini kullandı.

İlhan Kılıç

"DOSYADA PİS KOKU VAR"

28 Şubat davasından yargılanan ve hapis yatan emekli Albay Alican Türk, “Tabii ki çok sevindik ama endişelerimiz sürüyor. Zira geride, demir parmaklıklar ardında - biri 91 yaşındaki Ahmet Çörekçi Paşamız olmak üzere - 8 komutanımız daha var ki istisnasız hepsi farklı ağır sağlık sorunları yaşıyor. Cumhurbaşkanımız neyi bekliyor bilemiyoruz. Israrla vurguladığımız gibi, o insanlar zaten haksız yere içeride tutuluyorlar” ifadelerini kullandı. Türk, “Aslında kendisinin ilk yapması gereken iş, cezaevindeki yaşlı insanlar için Adli Tıp raporunu değil, Anayasa Mahkemesi’ne acilen bir çağrı yaparak ‘Şu dosyada bir sürü pis koku var, şunu bir an önce ele alıp incelesenize’ diye talepte bulunmak olmalıydı” dedi.

VURAL AVAR ÖLDÜKTEN SONRA

28 Şubat davasında emekli Korgeneral Vural Avar’a (84) ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Avar’ın rütbeleri sökülerek askerlikten ihraç edildi ve sağlık sorunlarına karşın “cezaevinde kalabilir” raporuyla tutuklandı. Demansla mücadele eden Avar, 20 Aralık 2022’de hayatını kaybetti.