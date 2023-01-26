28 Şubat davasında sıcak gelişme: Kılıç ve Deniz'in aileleri arandı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:02

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'ın cezaları Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

İlgili kararın 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması sonrası iki komutanın ailesi cezaevi yetkilileri tarafından arandı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ailelere Resmi Gazete'deki karar iletilirken, tahliye işlemlerinin başladığı ve komutanları almaya gelebilecekleri bildirildi.

Bu karar üzerine harekete geçen aileler, tahliye işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Adli Tıp’tan hayati riski olduğu yönünde rapor verilen emekli Korgeneral Hakkı Kılınç(83) ile ilgili süreçte ise henüz yeni bir gelişme yok. Kılınç iki hafta önce görüş sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'ın cezaları Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Adi suçlardan 9 yıl 46 ay hüküm giyen Osman Kartal'ın cezası da sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

Adli Tıp raporuna göre İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'de "kocama" hali görülmüştü.

86 yaşındaki İlhan Kılıç, 28 Şubat döneminin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri ve eski Hava Kuvvetleri Komutanıydı. 74 yaşındaki Kenan Deniz ise dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı'ydı.