Erdoğan'ın kullandığı 'süfli' kelimesi ne demek, ne anlama geliyor?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada süfli kelimesini kullandı. Peki, kullandığı kelimeler ve üslubuyla sürekli gündem olan Erdoğan'ın sarf ettiği 'süfli' kelimesi ne demek, ne anlama geliyor?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" şeklinde konuştu.
İşte, Erdoğan'ın kullandığını süfli kelimesinin anlamı...
'SÜFLİ' KELİMESİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?.
Günlük hayatta da kullandığımız Süfli kelimesi, Arapça sufli "aşağıya ait, alçak, aşağılık" sözcüğünden alıntıdır. Aynı zamanda süfli kelimesinin bir sıfat olarak da kullanılmaktadır.
Süfli kelimesinin aşağı, aşağılık, bayağı ve adi manalarına gelmekte olan bir kelimedir. Türk dil kurumuna göre süfli kelimesinin pis kılıklı, kılıksız ve hırpani anlamına geliyor.
Süfli Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı:
- Birçok şeyin çaresi bulunabilir ancak ruhu süfli olana elden pek bir şey gelmez.
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