Roş Aşana ne demek, Roş Aşana Bayramı ne zaman? Roş Aşana (Haşanah) yemekleri nelerdir? Roş Aşana'nın anlamı ve ritüeli...

ROŞ AŞANA BAYRAMININ ÖNEMİ

Yahudilikte, Roş Aşana en önemli yargı günüdür. Roş Aşana hakkındaki Talmud'da, Roş Aşana hakkında üç hesap defteri açıldığını, burada kötülerin, doğruların ve bir orta sınıfın kaderinin kaydedildiğini belirtir.

Doğruların isimleri hemen yaşam kitabına yazılır ve "yaşamak" için mühürlenirler. Ara sınıfa, düşünmesi, tövbe etmesi ve erdemli olması için Yom Kippur'a kadar on günlük bir süre verilir. Bu günde dünyada yaşayan her canlı Tanrı tarafından yargılanır.

Talmud’a göre, Roş Aşana’da üç adet hesap kitabı açılır. Bu üç kitapta, kötünün, doğrunun ve aradakilerin kaderleri kaydedilir. Doğruların isimleri hemen yaşam kitabına yazılır. Ortada kalanlara, Yom Kipur’a kadar tövbe için erteleme verilir ve kötülerin isimleri, yaşayanların kitabından kirlendikleri için çıkarılır.