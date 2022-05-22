Erdoğan’ın NATO açıklamalarını analiz ettiler: Ekonomik krizde bunu göze alamaz

22 Mayıs 2022 Pazar, 08:50

Rusya ile Ukrayna arasında 88 gündür savaş devam ederken bu gerilim Rusya ile sınır paylaşan Finlandiya ve İskandinav ülkesi İsveç’i NATO’ya daha da yakınlaştırdı.

Fakat son haftalarda bu iki ülkenin NATO’ya girme isteği artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine kırmızı ışık yakması ittifak arasında çatlak oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya’ya karşı bir tutum izlerken bazı taleplerini de açıklayarak uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, taraflar arasında görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde yaptığı açıklamaları Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag analiz etti. Gazeteye konuşan London School of Economics’te görevli Profesör Kristina Spohr açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.

Bild am Sonntag’ın, “Erdoğan sonunda kabul edecek mi” başlığıyla verdiği haberde Spohr, “İki ülkenin üyelik süreci bir yılı bulabilir. Bütün 30 ülke de kabul vermeli. Teoride iki ülke Haziran ayının sonundaki NATO Zirvesi’ne katılabilir fakat şu an görüşmeler Türkiye’nin vetosu nedeniyle tıkanmış durumda” dedi.

“EKONOMİK KRİZDE BUNU GÖZE ALAMAZ”

Spohr, “Erdoğan kendi ülkesinde iyi görünmek istiyor çünkü gelecek yılın Haziran ayında seçim olacak. Erdoğan bu durumdan bir şey çıkarmak istiyor. ABD’den F-16 jeti istiyor. Bazı Kürtlerin İsveç ve Finlandiya’dan iade edilmesini istiyor” yorumunu yaptı.

Ünlü akademisyen, “Erdoğan muhtemelen elini artırıyor ve en sonunda anlaşma yoluna gidecek. Eğer Türkiye’nin vetosu devam ederse bu ona çok büyük zarar verir. Diğer üyeler Türkiye’nin NATO’daki planlama ve tatbikatlara katılma payını azaltabilir ya da fonları kısabilir. Enflasyonun yüzde 70’lere ulaştığı bir dönemde ciddi bir ekonomik krizin ortasında Türkiye bunu göze alamaz” ifadesini kullandı.