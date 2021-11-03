Son dakika... Erdoğan'ın sağlığına ilişkin paylaşımlara soruşturma

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:22

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada Erdoğan'ın sağlığı hakkında paylaşımlar yapanlar için harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

EGM'den yapılan açıklama şöyle: