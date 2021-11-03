Son dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan Reuters'a 'Erdoğan'ın sağlık durumu' açıklaması

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:03

Bugün sosyal medyada ve piyasalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olumsuz söylentilerin ön plana çıkması sonrası TL'de değer kayıpları belirginleşmişti. Dolar/TL yüzde 20'ye yaklaşan enflasyonun da etkisiyle güne başladığı 9.62'li seviyelerden 9.7400'e kadar yükseldi. Kur daha sonra ise 9.7'nin altında denge buldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Reuters'ın sorusu üzerine Erdoğan'ın çalışmalarına Ankara'da devam edeceğini, programlarında herhangi bir iptal olmadığını söyledi.

Sosyal medyada da bir çok kişi Erdoğan'ın İstanbul Ankara seyahati sonrası kendisinin karşılama programına ilişkin görüntülerini de paylaştı.

Erdoğan'ın bugünkü programında, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüşme sonrasında Litvanya, Katar, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektupları teslim törenine katılım yer alıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi Erdoğan'ın sağlık sorununa ilişkin söylentilerin piyasaya etkisine yönelik bir soruya, "TL'de ve TL cinsi piyasalarda bugün iki yönlü oynaklık oldu. Enflasyon ve para politikası ilişkisi TL'de değer kayıplarının ana nedeni ancak piyasadaki söylentiler de bugün fiyatlamalara yansıdı. TL'de önce değer kaybı ardından bu kayıpların belirign azaldığını gördük" dedi.

Dolar/TL saat 13.49 itibarıyla 9.6650/9.6690 seviyesinde işlem görüyor. TL dolar karşısında yüzde 0.6 değer kaybı ile benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor. Benzer para birimlerinde dolar karşsıında bugün sınırlı değer kazançları hakim.

SÖYLENTİLERLE İLGİLİ YASAL İŞLEMLER

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan paylaşımlara dikkat çekilerek, "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.