Erdoğan'ın şehir hastanesi 'hayali' milyarları yuttu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:53

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği ve “devletin kasasından para çıkmayacağını” savunduğu şehir hastaneleri için altı yılda 13 şehir hastanesinin kullanım bedeli olarak şirketlere 39 milyar 396 milyon TL ödendi.

Programdaki veriler üzerinde çalışma yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na geçen yıl ayrılan bütçe toplamının 33.2 milyar TL olduğunu anımsattı. Emir, “Türkiye’ye sağlıkta çağ atlattığını iddia eden iktidar, anlaşılan o ki müteahhitlere çağ atlatıyor. Daha önce, kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan devlet hastanelerini gündeme getirmiştik. O tablo bir yanda, şehir hastanelerini yöneten şirketlere ödenen paralar bir yanda. AKP’nin, ‘otel konforunda’ diyerek adeta pazarladığı şehir hastaneleri, bütçede delik açmaya devam ediyor” dedi.

Programa göre, henüz açılmayan Ordu Şehir Hastanesi için geçen yıl 1 milyar 618 milyon 279 bin TL harcandı. 2024’te tamamlanması beklenen projenin toplam maliyetinin 5 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Programda aynı şekilde ihalesi 1 milyar 93 milyon olarak yapılan Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin maliyetinin 5.5 milyarı aşacağı, Rize Şehir Hastanesi’nin de toplam 5 milyar 188 milyon 750 bin TL’ye mal olacağı kaydedildi. Şanlıurfa Şehir Hastanesi’ne 8 milyar, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne 20.5 milyar, Rize Şehir Hastanesi’ne 5 milyar 188 milyon 750 bin lira toplam proje bedeli yazıldığı görüldü.