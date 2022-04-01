Erdoğan’ın sözlerinden sonra dünya bunu tartışıyor

01 Nisan 2022 Cuma, 14:17

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yönetiminin bu hafta gündeme getirdiği “garantör ülke” tartışması da alevlendi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın garantörlük talebine sıcak baktıklarını söylerken, “Ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor” demişti.

Dünya genelinde Ukrayna’nın garantör ülke çağrısı tartışılmaya devam edilirken Erdoğan’ın açıklamaları ile birlikte New York Times, garantör ülkelerle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. New York Times’taki makalede, “Rusya’nın işgalini bitirmek isteyen Ukraynalı yetkililer bu hafta İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde garantör ülkelerin belirlenmesi durumunda bazı konularda görüşmelerin devam edebileceğini söyledi” hatırlatması yapıldı.

“BATILI ÜLKELER RUSYA İLE SAVAŞA GİRMEK İSTEMEZ”

Makalede, “Ukraynalı yetkililer NATO üyesi ABD, Birleşik Krallık, Türkiye, Fransa ve Almanya’nın da dahil olduğu potansiyel ülkeleri istediğini söyledi. Bu ülkeler Ukrayna’ya saldırılması durumunda onu savunmaya hazırlanacak. Fakat bazı uzmanlar bunun NATO’nun kolektif savunma doktrinini hatırlattığına dikkat çekti” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın prensipte garantör olmaya sıcak baktığını dile getirmesinin ardından diğer ülkelerin de onay verebileceğini öne süren New York Times, “Ukrayna’nın talebi Washington’ta şaşkınlık yarattı. Fakat bu düzenleme bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Bunlardan biri de Batılı güçlerin Rusya ile silahlı çatışmaya girmek istememesi” yorumuna yer verdi.

Öte yandan eski bir Sovyetler Birliği üyesi olan Ukrayna’nın NATO benzeri bir oluşum geliştirmesine Kremlin’den nasıl bir yanıt geleceği de New York Times’ın makalesinde yer aldı.