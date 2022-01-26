NTV'den 'İmamoğlu' yasağı iddiası: 'Reklamı gördü, yayınlamaktan vazgeçti'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 18:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş insanı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu NTV kanalına reklam vermek için Doğuş Grubu ile iletişime geçti.

İÇERİĞİ GÖRÜNCE YAYINLAMAKTAN VAZGEÇTİLER

Odatv'de yer alan iddiaya göre, Doğuş Grubu reklamların içeriğini gördükten sonra reklamları yayınlamaktan vazgeçti. Reklamların yayınlanmamasına gerekçe olarak ise "kurumun, hiçbir siyasi ya da kamu kurumundan reklam almama kararı" gösterildi.

ERDOĞAN CANLI YAYINA ÇIKACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.00'da NTV canlı yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak.

İşte NTV'de yayınlanmayan o reklamlar: