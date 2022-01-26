NTV'den 'İmamoğlu' yasağı iddiası: 'Reklamı gördü, yayınlamaktan vazgeçti'
Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na ait NTV kanalında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklamlara izin verilmediği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş insanı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu NTV kanalına reklam vermek için Doğuş Grubu ile iletişime geçti.
İÇERİĞİ GÖRÜNCE YAYINLAMAKTAN VAZGEÇTİLER
Odatv'de yer alan iddiaya göre, Doğuş Grubu reklamların içeriğini gördükten sonra reklamları yayınlamaktan vazgeçti. Reklamların yayınlanmamasına gerekçe olarak ise "kurumun, hiçbir siyasi ya da kamu kurumundan reklam almama kararı" gösterildi.
ERDOĞAN CANLI YAYINA ÇIKACAK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.00'da NTV canlı yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak.
İşte NTV'de yayınlanmayan o reklamlar:
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