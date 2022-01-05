Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezasından sonra ilk kez konuştu: 'Kemal Sunal'ı bile sansürleyen bir kurum'
'Konuşanlar' programıyla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, RTÜK'ün programın yayınlandığı Exxen platformuna ceza kesmesinden sonra ilk defa konuştu. Hasan Can Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm" dedi.
YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası hakkında açıklamalar yaptı.
"KEMAL SUNAL'A BİLE SANSÜR UYGULAYAN BİR KURUM"
Kaya, RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorulması üzerine, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil" sözlerini kullandı.
"MUHAFAZAKARLAR DA BENİ İZLİYOR"
Snob Magazin'in haberine göre Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.
'Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu' tespit eden RTÜK, 'Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu' kanaatine varmıştı.
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