Son dakika... Erdoğan Meclis'te yemin etti: Resmen görevine başladı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de yemin ederek, resmen görevine başladı. Erdoğan yemin öncesi mazbatasını, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 15:09
Son dakika... Erdoğan Meclis'te yemin etti: Resmen görevine başladı!
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den almasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin etti. Erdoğan, yemin etmesinin ardından resmen göreve başladı.

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Erdoğan, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın Saray'da saat 17.00'da düzenlenecek göreve başlama törenine, 78 ülkeden üst düzey katılım olacağı belirtildi. Törene 21 devlet başkanı ile 13 ülkenin başbakanının katılacağı bildirildi.

Törene katılan yabancı misafirler için saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek olan Erdoğan'ın, daha sonra yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.


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