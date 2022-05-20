Erdoğan'ın ziyareti sebebiyle Adana'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Adana'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyareti nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.
Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs Cumartesi günü, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi ile Erguvan Caddesi kavşağından stadyum istikametine giden akım saat 14.00'ten itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.
Sarıçam ilçesi, Hekimköy Bulvarı, Erguvan Caddesi kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'ten itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.
Sarıçam ilçesi stadyum Hekimköy kavşağına Menekşe yolundan geliş, Menekşe yolu Erkan Koleji kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'ten itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.
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