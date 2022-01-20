Erdoğan’ın Zonguldak programı iptal edildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti uygun olmayan hava koşulları nedeniyle ertelendi. Geçtiğimiz günlerde, Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolun dördüncü kez sular altında kaldığını hatırlatan CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ise, “Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta” yapıldığı mesajını paylaşmıştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü Zonguldak’a gelerek bir dizi açılış ve toplantıya katılacaktı.
Ancak AKP İl Başkanı Zeki Tosun, hava muhalefeti nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.
Tosun, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.
AÇILMADAN 4 KEZ SULAR ALTINDA KALDI
Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması planlanan ve geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği Kilimli Sahil Yolu, dalgalar tarafından bir kez daha yutuldu. O anlarda ise, işçilerin çalıştığı ve can güvenliklerinin olmadığı görüldü.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli Sahil Yolu’nun yoğun yağış nedeniyle dördüncü kez çöktüğünü söyleyerek şu mesajı paylaşmıştı:
“Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı”
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