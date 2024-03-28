Erdoğan’la arkadaşlık yine kazandırdı

Beyoğlu hükümet konağının 23.9 milyonluk ihalesi Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Grup’a verildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
Erdoğan’la arkadaşlık yine kazandırdı
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Beyoğlu hükümet konağının çevre düzenlemesi yapım ihalesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketine verildi. 

Beyoğlu Belediyesi, hükümet konağının iki kısım çevre düzenlemesi yapım işi için 13 Mart’ta ihaleye çıktı. 23 milyon 998 bin TL’lik ihaleyi Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Gürsoy’un Gürsoy Grup adlı restorasyon şirketi aldı. 

Şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Hasan Gürsoy’un şirketleri, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu üstlendi. 

Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camisi, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini yaptı. Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı.


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