Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit olduğunu, Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Jandarma Teğmen Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Çakıcı'nın çıkan çatışmada yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun"
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert yanıt
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı