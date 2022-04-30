MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:24

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” mesajını paylaştı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

4 kardeş olduğu öğrenilen Samsunlu şehit Uzun'un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.

Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi'deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun'un Ankara'da hastanede olduğu öğrenildi.