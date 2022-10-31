Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 66,38 gram metamfetamin, 2,04 gram eroin, 2 adet bong, 92 bin 200 adet makaron, 13 bin 792 adet ilaç, 2 bin 453 paket sigara, 358 adet emtia, 355 adet cep telefonu aksesuarı, 95 adet puro, 21 adet elektronik sigara tütünü, 10 kilogram nargile tütünü, 3 adet cep telefonu, 2 adet sahte para ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 24’ü kaçakçılık, 23’ü asayiş suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.
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