Eren Baskın Cumhuriyet’e konuştu: Süreci uzatarak davaları kapatmak istiyorlar

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İstinaf mahkemesi, 1990’lı yıllardaki faili meçhul kalan cinayetlerle ilgili davada Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozmuştu. Ankara Altındağ Nüfus Müdürü iken 2 Ekim 1993 yılında özel harekât polisleri tarafından işyerinden çıktıktan sonra gözaltına alınıp 4 Kasım 1993 yılında cansız bedenine ulaşılan Abdülmecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın yaşadıklarını ve dava sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

İstinaf mahkemesinin faili meçhul davasında verilen beraat kararını bozara Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiğini anımsatan Baskın, “Bende bir hukukçuyum, istinaf verdi bu kararı ve ceza vermek istediklerini düşündüm. Daha mahkeme başlamadan önce hepimize bir kağıt gönderdi. Bu kâğıtta istinaf mahkemesinin vermiş olduğu bozma kararlarına uymayacağını gösteren bilgileri içeriyor. Her istinaf gerekçesinin karşısına ‘Hayır biz bunu konuştuk, beraatı neticelendirdik’ demişler. İstinaf mahkemesinde bu karar çıktığı zaman usul olarak kabul edilmesi gerekiyor. Şu anki mahkeme beraat kararında direneceğini açık bir şekilde gösterdi. Önümüzdeki celse kişilerine beyanı alınacak ve yine beraat kararı verilecek” dedi.

‘AĞAR İLE BAŞ EDİLEMİYOR’

Mehmet Ağar’ın “kendi gözünde Türkiye Cumhuriyetinden daha büyük olduğunu” savunan Baskın, “Çünkü hiç kimse bu adamla baş edemiyor. Hiç kimse ‘Tuğlayı ben çekeyim tüm pislikler altta kalsın’ diyemiyor. Yargının her kademesinde elleri var. Beni en çok yaralayan şey Adalet Bakanlığı’nın sürekli ama sürekli haddi olmamasına rağmen mahkemeye yazı yazarak ‘Bunun sonuçlarını bana bildirin’ demesi. Bu ne demek bana göre ‘yapacağınız yanlışı burnunuzdan getiririm’ demek” diye konuştu. Baskın, Eymür’ün söylediklerinin ispatının olduğunu dile getirdi. Süreci uzatarak davanın kapatılmak istendini söyleyen Baskın, “30 yıl boyunca ceza verilemediği için toptan kapatacaklar. Çok kırgınız, çok üzgünüz, adalet olgusunun var olmadığını bilmek bizi daha çok yaralıyor. Ben yine de son nefesime kadar Mehmet Ağar ve ekibinin ceza alabilmesi için mücadele edeceğim” diye konuştu.