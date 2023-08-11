Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:30

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 6. yılında anılıyor. Peki, Eren Bülbül ile şehit edilen Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli, kaç yaşında? Ferhat Gedik ne zaman nasıl şehit oldu? İşte ayrıntılar...

FERHAT GEDİK KİMDİR?

2 çocuk babası olan Gedik 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon Maçka’da hain terör örgütünün saldırısı sırasında, Eren Bülbül'e siper oldu.

Vücuduna 41 kurşun isabet eden Başçavuş Gedik, Bülbül ile birlikte şehit düştü. Ferhat Gedik 12 Temmuz doğum gününde memleketi Hatay İskenderun'a defnedildi.

FERHAT GEDİK NE ZAMAN VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Ferhat Gedik, Eren Bülbül ile 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit oldu. Eren Bülbül'ü koruma amacıyla kendisini siper eden şehidimiz, 41 kurşunla şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.

Saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon, Maçka’da dünyaya gelen Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında Maçka kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olmuştur.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Terörist grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu hemen jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber vermişti. Eren Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte yolda giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olmuştu.