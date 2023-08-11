Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Peki, İrfan Özsert kimdir, kaç yaşında, nereli? Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert'in önceki görevleri neler? İşte İrfan Özsert'in hayatı...

İRFAN ÖZSERT KİMDİR?

İrfan Özsert, 1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandı. 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ağustos 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı.

İRFAN ÖZSERT EVLİ Mİ?

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan İrfan Özsert, evli ve 1 çocuk babasıdır.