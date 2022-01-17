Eren Erdem: 'Tarihin en sert seçimi olacak'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 13:47

CHP Parti Meclis Üyesi, önceki dönem milletvekili Eren Erdem, 2023 seçimleri öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. Türkiye'yi tarihin en sert seçiminin beklediğine dikkat çeken Erdem, seçim süreci, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve iktidarın tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

-Geçen günlerde sosyal medyada bir paylaşım yaparak, "CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dediniz. Tam olarak neydi söylemek istediğiniz?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Eğer Millet İttifakı masası kabul ederse, ittifakın çatı adayı olabilir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu siyasal ve ekonomik krizinden çıkışının tek yoludur. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, tarihin en derin bunalımı ve devlet krizi yaşanıyor. Millet İttifakı'nın tüm liderleri bu deneyime sahip. Ve Kemal Bey, bana göre; en doğru isim.

'İTTİFAKIN AKİL İSMİ'

-Kemal Kılıçdaorğlu'nun olası adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir tarafta tüm devleti kendi malı mülkü kabul eden ve tüm kararları danışmanlarıyla veren Erdoğan ve Erdoğan'dan kaynaklanan ekonomik kriz var. Diğer yanda 27 yıllık devlet tecrübesiyle siyasi kadrolarla yürüyen; Türkiye'nin önüne yeni bir anayasal seçenek koyan Millet İttifakı'nın akil ismi Kemal Kılıçdaroğlu. Partili Cumhurbaşkanı seçim vakti meydan meydan gezip, muhalefete ağır küfürler edecek. Kemal Bey ise dostlarımızla birlikte; bu düzenin nasıl değiştirileceğini, ekonominin nasıl iyileşeceğini anlatacak. Bu millet elbette sandıklara koşacak ve Millet İttifakı'nın çatı adayı olması halinde Kemal Bey tarihi fark atacak!

-Peki nasıl bir seçim süreci yaşanacak?

Tarihimizin en sert seçim sürecini yaşayacağız. Bizim bir sistem önerimiz var. Bugün ekonomiyi iyileştirecek, devleti onaracak, toplumu barıştıracak, mahkemelere adalet getirecek, devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldıracak sistem bizim sistemimizdir. Erdoğan'ın tek adam sistemi ise zam, zulüm, pahalılık sistemidir. Bu iki sistem yarışacak.