Ergin Konuksever son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Göztepe Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden Ergin Konuksever için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına, Konuksever’in yakınlarının yanı sıra pek çok gazeteci meslektaşı ve ressam Bedri Baykam ile Dr. Yavuz Dizdar da katıldı.

Deniz Gezmiş’in meşhur parkalı fotoğrafıyla bilinen Ergin Konuksever’in cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) çelenk gönderdi. Konuksever’in cenazesi, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR

Ergin Konuksever, 1937’de Samsun'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü bölümünden mezun olan Konuksever, 1956 yılında Vatan gazetesinde mesleğe adım attı. Vatan gazetesinde başladığı gazetecilik yaşamını Yeni Sabah, Hürriyet, Akşam, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinde sürdürdü. Konuksever, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali, İran-Irak, Arap-İsrail, ABD-Irak savaşlarında tarihi fotoğraflar çekti. 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, Kanlı Pazar’ı; Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı fotoğrafladı. Basın şeref kartı ve mesleki birçok ödülü bulunan Konuksever, 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan deniz piyade birlikleriyle Ada’ya ilk ayak basanlar arasında yer aldı. Harekât sırasında yaralanarak Rumların eline düştü.