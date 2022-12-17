Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden gazeteci Ergin Konuksever kimdir?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:36

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti.

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR?

1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV’de görev yaptı. Arap İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi. Deniz Gezmiş'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı. Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Kıbrıs’ta İkinci Harekât’ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi. İki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. “Talat Aydemir Hatıratım", “Bir

ERGİN KONUKSEVER'İN KİTAPLARI

Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları", “Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.

ERGİN KONUKSEVER'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ergin Konuksever’in cenazesi yarın (18 Aralık Pazar) Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERGİN KONUKSEVER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi. Konuksever, 85 yaşındaydı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, “Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever’i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz" denildi.



