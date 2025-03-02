Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:33

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:33

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' gerekçesi ile başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ergün Güler kimdir, nereli? Vestel CEO'su Ergün Güler kaç yaşında?

ERGÜN GÜLER KİMDİR?

1974 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Ergün Güler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İşletme lisans eğitimi aldı.

Bilkent Üniversitesi’nden MBA yüksek lisans derecelerine sahip olan Ergün Güler Vestel’deki kariyerine 1999 yılında Finans Uzmanı olarak başlamış, 2006 - 2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mayıs 2012’de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanan Güler, Ekim 2012’den Eylül 2023’e kadar Vestel Ticaret AŞ’de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

Ergün Güler 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.