Yayınlanma: 01.03.2025 - 23:55

Güncelleme: 01.03.2025 - 23:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, gözaltına alındı. Cem Köksal'ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak edildi. Peki, Cem Köksal kimdir? Cem Köksal neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

CEM KÖKSAL KİMDİR?

Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da doğdu. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılında Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Köksal, Haziran 2024 itibarıyla da Zorlu Holding CEO’luğu görevlerine atandı.

CEM KÖKSAL NEDEN TUTUKLANDI?

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi.

Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.