Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:32

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete’deki karara göre eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Peki, Çağrı Erhan kimdir? Prof. Dr. Çağrı Erhan kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın kariyeri...

PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996’da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu” başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, “Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri” başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktor unvanını almıştır. 2003’te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur

PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN'IN KARİYERİ

Erhan 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında çeşitli kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir ve Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin yönetim kurulu üyesidir. 2015 Haziran ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 Temmuz 2017’de Altınbaş Üniversitesi adını almıştır. Aynı zamanda yine 2017 yılında Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 28 Şubat 2025 tarihli yayımlanan Resmi Gazete'deki 2025/66 sayılı karar ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmış ve büyükelçi unvanı almıştır.

ÇAĞRI ERHAN EVLİ Mİ?

CNN Türk eski Parlamento muhabiri Melek Erhan'la evlidir ve 2 çocuğu vardır. Çağrı Erhan'ın anne-babası Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi eski doktorlarındandır ve çiftin mezarı Eyüpsultan Mezarlığı'nda yer almaktadır.