Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Kocaeli’de sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşların yaz meyvesi arayışı da başladı. İçinde 10 tane erik bulanan paket 100 TL’den, ithal karpuzlar ise kilosu 20 TL’den satılıyor.
Yaz meyvesi erik tezgahlarda görücüye çıkmaya başladı.
Erken hasat erik, paket halinde satışa sunuluyor. Her bir paketin içerisinde 10 adet bulunan eriğin fiyatı ise 100 TL. Öte yandan yazın vazgeçilmez meyvelerinden karpuz da az miktarda görülmeye başlanan bir diğer meyve oldu. Yerli karpuz hasadının başlamamasından dolayı ithal olarak gelen ürünlerin de satışına başlandı. Karpuzun şu andaki kilosu, 18 ila 20 TL arası değişiklik gösteriyor.
“1.5 AY ÖNCESİNE KADAR 3 TANESİ 100 TL’DEN SATILIYORDU”
Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Çınar, “Eriklerin şu an paketini 100 TL’ye satıyoruz. Yavaş yavaş bollanıyor. 1.5 ay öncesine kadar 3 tanesini 100 TL’ye satıyorduk. Kilogram olarak 1 kilosu 1250 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat şu an paket olarak satıldığı için paketi 100 TL. Kıt ve iklim şartından önce olmasından dolayı şu an fiyatlar yüksek. Zaman olarak erik için şu an erken. 10 -15 gün içerisinde daha bol olmaya başlar” şeklinde konuştu.
“KARPUZ ŞU ANDA İRAN TARAFINDAN GELİYOR”
Yerli karpuzun başlamadığını ve ithal karpuzları satışa çıkarmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Çıkar, “Karpuz şu anda İran tarafından geliyor. Yerli karpuzumuz daha başlamadı. Fiyat olarak şu an yüksek, kilosu 18 ila 20 TL arası değişiyor. Biraz pahalı bir fiyat bu, bu sene her şey gibi karpuz da biraz pahalılaştı” dedi.
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