Erkek arkadaşının eve kilitlediği kadın, balkondan kurtarıldı
Samsun’da, erkek arkadaşı H.O. (28) tarafından apartmanın 4'üncü katındaki daireye kilitlenen Songül Y. (38), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Songül Y., H.O.'dan şikayetçi oldu.
Samsun'da Songül Y., erkek arkadaşı H.O. tarafından eve kilitlendi. Eve kilitlenen Songül Y., balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye merdiveni ile dairenin balkonundan alınan Songül Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, yakınlarının evine yerleştirildi.
Songül Y., kendisini daireye kilitleyen H.O.'dan şikayetçi oldu.
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