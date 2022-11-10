Erkek arkadaşının eve kilitlediği kadın, balkondan kurtarıldı

Samsun’da, erkek arkadaşı H.O. (28) tarafından apartmanın 4'üncü katındaki daireye kilitlenen Songül Y. (38), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Songül Y., H.O.'dan şikayetçi oldu.

DHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 10:29
Erkek arkadaşının eve kilitlediği kadın, balkondan kurtarıldı
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Samsun'da Songül Y., erkek arkadaşı H.O. tarafından eve kilitlendi. Eve kilitlenen Songül Y., balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye merdiveni ile dairenin balkonundan alınan Songül Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, yakınlarının evine yerleştirildi.

Songül Y., kendisini daireye kilitleyen H.O.'dan şikayetçi oldu.


Samsun apartman kilit

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