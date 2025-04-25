Erkek dehşeti durmuyor: Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu!

Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı, kardeşi Arzu Kaygusuz ile birlikte oturduğu sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı tarafından silahla vuruldu.

Erkek dehşeti durmuyor: Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu!
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DHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:33

Olay bugün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi.

Annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı. Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi.

Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


Etiketler: #deprem #silah #Soruşturma

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