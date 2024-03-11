Tekirdağ'da sokak ortasında silahlı saldırı!

Tekirdağ Çorlu’da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:58
Tekirdağ'da sokak ortasında silahlı saldırı!
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Olay, Muhittin Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. Evine giden S.B. henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacağına iki kurşun isabet eden S.B. yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


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