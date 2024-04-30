Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma!

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:46
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma!
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Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.


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