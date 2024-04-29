Çağlar Ertuğrul: 'Sosyal medya kullanma dersi okullarda müfredata girmeli'

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:06

Çağlar Ertuğrul şu günlerde hem her salı yeni bölümü yayınlanan BluTv’nin Giray Altınok imzalı dizisi Prens, hem de Ceyla Odman’la oynadığı Override oyunuyla adından söz etttiriyor.

Başarılı oyuncu Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir öneride bulundu ve "Sosyal medya ile herkes haşır neşir ya. Bence bu müfredata girmeli. Yani böyle bir ilkokul, ortaokul düzeyinde ders verilmeli. Bununla ilgili baştan şan şöhret mi olur. Çünkü bir siber zorbalıkla alakalı dersler verilmeli belki. Bu çok genç yaşta yapılmalı" dedi.

Sosyal medyada sadece ünlülere değil, herkese karşı acımasız ve kontrolsüz bir zorbalığın olduğuna dikkat çeken Çağlar Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tanınan simalarız. Biz artık kaşarlandık. ‘Tamam’ deyip geçebiliyoruz ama bu siber zorbalık herkese yapılıyor. Ünlü ol ya da olma… Her an kendi halinde bir kızcağız ‘Bugün ne kadar güzel oldum’ dese paylaşsa. Bazen oluyor öyle. ‘Ya sen de bo…. gibisin, bilmem ne… Korkunç şeyle. Tamam biz kaşarlandık bakıp geçiyoruz da… Bazen bakıyorum.16-17 yaşında, 15 yaşındaki kız. Neler neler geliyor. Ünlü olsun ya da olmasın. Toplumsal Kamu Spotu falan da belki olmalı."