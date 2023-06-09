Erkek şiddeti durmuyor... Evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti!

İzmir Gaziemir'de Mustafa Yılmaz adlı erkek, evli olduğu Nermin Yılmaz'ı öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:06
Erkek şiddeti durmuyor... Evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti!
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Kadına yönelik erkek şiddeti artarak devam ediyor. 

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında, TIR şoförü Mustafa Yılmaz (43), evli olduğu Nermin Yılmaz'ı (40) henüz belirlenemeyen nedenle ateşli silahla vurdu. Ardından fail Mustafa Yılmaz, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nermin Yılmaz ve Mustafa Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nermin Yılmaz ve Mustafa Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki çocuk annesi Nermin Yılmaz'ın bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenildi.


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