Erkin Erdoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu neden tutuklandı?

Erkin Erdoğdu hakkında çıkan haberlerin ardından Erkin Erdoğdu'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Erkin Erdoğdu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Erkin Erdoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu neden tutuklandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:39
Erkin Erdoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu neden tutuklandı?
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Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu'nun tutuklanmasının ardınan Erdoğdu'nun kim olduğu araştırılıyor. Yurttaşlar, Erkin Erdoğdu'nun neden tutuklandığını merak ediyor. Peki, Erkin Erdoğdu kimdir, kaç yaşındai nereli? Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu neden tutuklandı?

ERKİN ERDOĞDU KİMDİR?

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği ya da bilinen diğer adı ile Paw Guards derneğinin kurucusudur.

ERKİN ERDOĞDU NEDEN TUTUKLANDI?

Hakkında çeşitli suçlar nedeni ile 59 yıl 3 ay 24 günlük kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan evinde polis tarafından göz altına alınarak tutuklandığı açıklandı.


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Erkin Erdoğdu Hayvanları Koruma Derneği kimdir? Paw Guards

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