Ermenek maden faciasının 10'uncu yılı: 'Adalet bu değil'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:56

2014 yılı Ekim ayında, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu Köyü Cenne Mevkii’ndeki Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaların ardından 18 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İddianamede yer alan tutuklu sanıklar; Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek'in de bulunduğu 14 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu Köyü Cenne Mevkii’ndeki Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını 2014 yılı Ekim ayında su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaların ardından 18 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

MAHKEME SÜRECİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan tutuklu sanıklar; Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek'in de bulunduğu 14 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diğer sanıklar barut biriminde görevli işçi N.Ö. ‘Yetkisi olmadığı halde belgelere imza atmak', puantör M.A. da faciayı ‘Bildirme yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 2016 yılında yapılan duruşmada avukatının istemi üzerine Abdullah Özbey Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mahkemenin verdiği cezalara yapılan itirazlar üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nde 13 Eylül 2017'de görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları artırıldı. Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali Kurt'un cezalarını 19 yıl üçer aya, maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in 11 yıl üç ay olan cezasını 19 yıl üç aya çıkarttı. Yaşananların ardından tutuklanan Abdullah Özbey, beş yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Tahliye olan Ermenek Cenne Linyit Kömürü Şirketi'nin patronu Abdullah Özbey, AKP'den Konya milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili aday adaylığına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Abdullah Özbey, “Haydi Bismillah… Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Partimiz'den Konya Milletvekili Aday Adaylığım hayırlı olsun inşallah. Türkiye'nin yüzyılında Konya'mızdan bu kutlu yolda, bu kutlu davamızda tüm ülkemize hayır getirecek işlerimizde milletimize hizmetkâr olmak niyetiyle Allah yolumuzu açık eylesin” dedi.

"ADALET BU DEĞİL"

Faciada yaşamını yitiren maden işçisi Osman Çoksöyler'in eşi Şadiye Çoksöyler, 2020 yılında, diğer madenci yakınlarıyla birlikte adalet mücadelesi için Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Ancak aileler jandarma tarafından engellenmiş, işçilerle birlikte darbeedilmişti.

Çoksöyler, tepkisini “Ben 26 yaşında 2 çocukla tek kalıyorsam, şu anda o patronlar evinde yatamaz. Adalet bu değil. Gerçekten de adaletin peşine düşecek olursak, bu değil, hak bizden yana gülmüyor” diye anlatmıştı.

ÖZEL'DEN MESAJ

Facianın 10. yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir mesaj yayımladı. "10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum" diyen Özel, "Yıllardır olduğu gibi madencilerimizin yaşam hakkını savunmaya devam edecek, tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları oluşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.