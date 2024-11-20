Erpiliç’in kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk öldü

Bolu’da virajı alamayan Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yüzlerce tavuk öldü.

Erpiliç’in kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:44

Göynük ilçesine bağlı Sifyanlar köyü mevkiinde, Dedeler köyünde bulunan kesimhane istikametine seyreden E.N. yönetimindeki Erpiliç firmasına ait 14 EN 457 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.N. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YÜZLERCE TAVUK ÖLDÜ

Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk öldü. Kazada canlı kalan tavuklar ise başka bir kamyona nakledildi.

Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #kaza

İlgili Haberler

En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Nur Sürer yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Nur Sürer yeni dizisiyle ekranlara dönüyor
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir?
Gelecek Partili Özdağ'dan Tekin'e tepki: 'Laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından birincisidir'

Gelecek Partili Özdağ'dan Tekin'e tepki: 'Laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından birincisidir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler