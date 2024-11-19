En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Nur Sürer yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

Antalya Altın Portakal’da En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Nur Sürer, Show TV’nin Yeni Bir Gün dizisinde kayınvalide rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Nur Sürer yeni dizisiyle ekranlara dönüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:41

Başrolünde yer aldığı Mukadderat filmiyle 29 Kasım'da izleyiciyle buluşacak olan ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ödülüne layık görülen usta sanatçı Nur Sürer, yeni bir dizi anlaşmasına imza attı.

"YENİ BİR GÜN" DİZİSİNDE KAYINVALİDE ROLÜNDE

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 70 yaşındaki sanatçı, geçen ocak ayında final yapan Aile dizisinin ardından yeniden Ay Yapım ile çalışmaya hazırlanıyor. Sürer, Show TV’nin yeni dizisi Yeni Bir Günde “Güngör” karakterini canlandıracak.

UYARLAMA HİKAYE: 'KEEPING FAITH’'

Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, İngiliz yapımı Keeping Faithten uyarlanacak. Hikâye, doğum iznindeyken bir gün aniden kayıplara karışan eşi Serdar’ın (Yetkin Dikinciler) ardından yaşananları konu alacak. Ezgi Mola’nın “Nehir” isimli bir kadın avukatı canlandıracağı dizide Nur Sürer, Nehir’in kayınvalidesi Güngör karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Sürer’in ödüllü filmi Mukadderat, 29 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.


Etiketler: #Nur Sürer #Altın Portakal Film Festivali

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