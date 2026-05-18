Ersin Beyaz kimdir? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz neden istifa etti?

18.05.2026 16:27:00
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini bildirdi. Peki, Ersin Beyaz kimdir? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz neden istifa etti?

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Ersin Beyaz, 1977 yılında Gümüşhane'de doğdu. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Beyazlar Grup isimli şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. Evlidir ve üç çocuğu vardır. Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

ERSİN BEYAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Beyaz şu ifadeleri kullandı: 

"1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır. Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim.

Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bugün gelinen noktada Türkiye'de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır.

Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim. Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir.

Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır. Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir."

