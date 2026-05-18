İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi. İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik yeni “İhaleye Fesat Karıştırma” iddiasıyla düzenlenen operasyonda Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Sema Akça kimdir? Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça neden gözaltına alındı?

SEMA AKÇA KİMDİR?

Sema Akça, 1987-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Akademik kariyerine finans alanında devam eden isim, 1994-1995 yıllarında İstanbul Üniversitesi Finansal Yönetim alanında yüksek lisans yaptı. Akça, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş., diğer adıyla Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan isimdir.

SEMA AKÇA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.