Oyuncu Erdem Şanlı, İso karakteriyle rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisini eleştiren komedyen Kaan Sekban'a tepki gösterdi, "Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın" sözlerini kullandı. Peki, Erdem Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı dizi ve filmleri

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı 2 Eylül 1996’da İzmir’de doğdu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a geldi.

Önce TV projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanıştı ve Kocaoğlu Şanlı’nın oyuncu koçluğunu yaptı. İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban’ın gençliğini canlandırdı.

Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen’in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. TIMS yapım şirketinin sinema Filmi olan “Kovala”da Melis Sezen’in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. O3 Medya’nın iddialı dizisi “Son Yaz” projesinde de Kaan karakteriyle adını hafızalara kazıdı. Şimdiyse Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakterine hayat veriyor.

ERDEM ŞANLI’NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Taşacak Bu Deniz 2025

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi 2025

Dreamcoin 2024

Ateş Kuşları 2023

Son Yaz 2021

Kovala 2020

Yasak Elma 2019-2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2019

Avlu 2019

Vatanim Sensin 2018

ERDEM ŞANLI’NIN ÖZEL HAYATI

Erdem Şanlı’nın şu an sevgilisi olmadığı biliniyor. Ancak geçmişte ünlü oyuncu Miray Akay ve ardından da Deniz Işın ile birliktelik yaşadığı magazine yansımıştı.