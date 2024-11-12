Ersin Korkut'tan 'yasadışı bahis' açıklaması

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:10

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:10

İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Erbil ve Ortaç da dahil olmak üzere 16 kişi dün gözaltına alınıp adliyeye götürüldü.

ÜNLÜ OYUNCU, AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Ersin Korkut'un da sosyal medyada yasadışı bahis sitesinin reklamını yapıp kumar oynadığı bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine Korkut, avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videonun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04.07.2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."