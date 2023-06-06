Hatay'da seçim gecesi tepki çeken görüntüler: Depremzedeler isyanda!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:03

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanması, iktidar destekçileri tarafından coşkuyla kutlandı. Bu kutlamalara Hatay’da bir grup kişinin de katılması ise tepki çekti.

Bölgede yaşayan depremzedeler ise hem bu durumdan hem de kendilerinin de dahil edildiği genellemelerden rahatsız. Depreme Antakya’da yakalanan ve enkazdan kendi çabasıyla çıkan Dünya Akın(30), depremden hemen sonra yakın arkadaşlarıyla bir yardım ekibi oluşturduklarını söyledi.

"ADINA EĞLENCE DEDİKLERİ TERBİYESİZLİĞİ..."

Bu kapsamda 36 çocuğa burs ve 110 aileye destek sağlanmasına aracı olduklarını belirten Akın, "Bir avuç insanın enkazlarımızın yanında sergiledikleri ve adına eğlence dedikleri terbiyesizliği hepimize mal eden vatandaşlarımız yüzünden çalışmamız sekteye uğradı” dedi.

Cumhuriyet ilkelerine ve Hatay’ın demografisine sahip çıkmak kapsamında oy kullanmak isteyen 2091 kişiye otobüs, uçak, feribot bileti ve 900 insana özel araçlarda yer ayarladıklarının altını çizen Akın, “Ancak o kadar terbiyesizliğe maruz kaldık ki hepimiz birilerinin gözünde enkazların arasında eğlenen, depremde keşke ölmesi gereken kişiler ilan edildik, adeta topa tutulduk. Bizim olayımız her şeyden önce insanımızı ayakta tutmak” ifadelerini kullandı.

“HATAY HALKIYLA ALAKASI YOK”

Seçim gecesi yaşanan olayların insani duyguları yüksek olan Hatay halkının davranışlarıyla alakası olmadığına dikkat çeken ve Depreme İskenderun’da yakalanan Fulya Yüzal(45), “Bu kadar acımız varken bunun gerçek olacağının düşünülmesi bizi üzdü. Bu topraklarda yaşamayanın bilemeyeceği şeydir” dedi.

Hatay’ın kadim yapısıyla Atatürk emaneti olduğuna değinen Yüzal, “Dünyanın gözü kulağı buradadır her daim. Bu yüzden üzerimizde çok operasyon da yapıldı. Nüfus değişimi bunlardan biri. Örf, adet, ahlak, anlayış, davranışları bizden farklı olan bir halkla yaşamanın sıkıntılarını sosyal ve ekonomik anlamda had safhada yaşıyorken seçim gecesinin bize mal edilmesi bizi deprem kadar yıktı” ifadelerini kullandı.

Yüzal sözlerini “kim ne operasyon yaparsa yapsın yalnız da kalsak, yardım eli uzatılmasa da biz bize yetip kadim topraklarımızı asla bırakmayacağız. Atamızın emanetinin bekçisi ülkenin de mayası olmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

“GÖNÜL KIRGINLIĞI YARATTI”

Depreme Defne’de yakalanan Mithat Kabaali(33) ise ve “Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yakınlarını kaybetmiş birisi olarak birilerinin seçim sonucunu bir düğün gibi yansıtmaya çalışması bizi derinden üzdü” dedi.

Hatay’ın medeniyetler şehri olduğunu vurgulayan Kabaali, “Adının hiçbir önemli yok. Bir parti sempatizanlarının taze ölüleri olan ve depremden en çok etkilenen Hatay’da bunu yapabilmesi ahlak dışıdır, etik değildir, vicdana sığmaz” ifadelerini kullandı.

“Bunca derdin, acının üzerine bunu da yaşadık” diyen Kabaali, yaşananların en çok da Hatay halkında güven bunalımı ve gönül kırgınlığı yarattığını belirtti.