Ertuğrul Özkök'ten dikkat çeken sözler: 'Bu seçimlerde çok pis şeyler olacak'
Gazeteci, yazar Ertuğrul Özkök, gelecek seçimlerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özkök, "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak" diye belirtti.
TV100'de "Cengiz ile Ahtapot" programına katılan gazeteci Ertuğrul Özkök dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erkem seçim ve son dönemdeki siyasi iklim üzerine konuşan Özkök, "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak" dedi.
Seçimlerden sonra köşe yazarlığında da bir deprem olacağını öne süren Özkök, "Hissediyorum bunu, inşallah olmaz. Seçim sırasında özellikle seçim sonrasında" diye konuştu.
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