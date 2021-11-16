Ertuğrul Özkök'ten 'Hürriyet' açıklaması

16 Kasım 2021 Salı, 21:51

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında konuşan gazeteci Ertuğrul Özkök 20 yıl aralıksız olarak Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazarlığını yaptığı Hürriyet gazetesi ile ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkek, "Hürriyet'ten ayrıldım ben. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir" dedi.

"GAYET GÜZEL AYRILDIK"

Işık'ın "Bu kararı kim verdi?" sorusu üzerine Özkök, "Neyse kim verdiyse verdi. 'Kovuldu' denecek bir ilişkim olmadı benim ayrılmamda. Gayet güzel ayrıldık, medenice ayrıldık. Hatta Demirören ailesi geldikleri günden itibaren hep bana saygılı davrandılar. İyi gitti ilişkilerimiz" yanıtını verdi.

"BİLDİĞİM BİR GEREKÇE YOK"

Özkök Işık'ın "Bir gerekçe yok mu?" diye sorması üzerine ise "Benim bildiğim bir gerekçe yok. Vardır mutlaka gerekçesi elbet vardır" diye cevap verdi. Özkök "Halay yüzünden olabilir mi?" sorusuna da gülerek "Hayır, komik, yok canım" yanıtını verdi.