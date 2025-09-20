Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan’da ’APP plaka’ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

20.09.2025 10:35:00
İHA
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ’App plaka’ diye tabir edilen, Avrupa Press Plaka olarak bilinen, büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı temin edip satarak haksız menfaat sağlayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Mali Suçlara yönelik operasyonda, kamuoyunda 'APP Plaka' olarak bilinen standart dışı plakaları kullanan veya temin edip satarak haksız menfaat sağlayan A.C.T., Y.A., K.K., R.A., ve M.A. isimli şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait Erzincan il merkezinde; 2 ikamet, 1 işyeri, 1 araçta arama işlemi yapılmış olup dosya kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Soruşturma dosyası kapsamında 3 adet APP Plaka olarak adlandırılan standart dışı plaka ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmekte.

