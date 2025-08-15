Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

15.08.2025 15:54:00
AA
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ mevkiinde, Rıdvan Y.'nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Sare Y., Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #Erzincan #ölü ve yaralı

