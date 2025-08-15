Erzincan'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ mevkiinde, Rıdvan Y.'nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Sare Y., Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.