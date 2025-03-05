CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'af' açıklaması!

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda "af beklentisi" olduğunu ifade etti. Sarıgül, "Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir" ifadesini kullandı.

CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'af' açıklaması!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını istedi.

Toplumda "genel af" beklentisinin bulunduğunu da belirten Sarıgül, bunun görmezden gelinemeyeceğini ve TBMM'nin gündemine gelecek yargı paketine bunun eklenmesi gerektiğini söyledi.

Ehliyetlerine el konulan çok sayıda şoförün ise "ehliyet affı" beklediğine işaret eden Mustafa Sarıgül, bu konuda da TBMM'de düzenleme yapılmasını talep etti.

Halkın taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğini aktaran Sarıgül, "Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir" dedi.


Etiketler: #af #CHP #Mustafa Sarıgül #Yargı Paketi

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül diz çöktü, Özgür Özel'e 'başbakanlık' çağrısı yaptı!

Mustafa Sarıgül diz çöktü, Özgür Özel'e 'başbakanlık' çağrısı yaptı!
Mustafa Sarıgül'den Veli Ağbaba'ya esprili tepki: 'Bıyık altından gülüyorsunuz'

Mustafa Sarıgül'den Veli Ağbaba'ya esprili tepki: 'Bıyık altından gülüyorsunuz'
Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' müjdesi

Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' müjdesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler