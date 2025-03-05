CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'af' açıklaması!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını istedi.

Toplumda "genel af" beklentisinin bulunduğunu da belirten Sarıgül, bunun görmezden gelinemeyeceğini ve TBMM'nin gündemine gelecek yargı paketine bunun eklenmesi gerektiğini söyledi.

Ehliyetlerine el konulan çok sayıda şoförün ise "ehliyet affı" beklediğine işaret eden Mustafa Sarıgül, bu konuda da TBMM'de düzenleme yapılmasını talep etti.

Halkın taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğini aktaran Sarıgül, "Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir" dedi.