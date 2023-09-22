Erzincan’da 5 kaçak göçmen, 1 organizatör tutuklandı

Erzincan'da ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:57
Erzincan’da 5 kaçak göçmen, 1 organizatör tutuklandı
Abone Ol google-news

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada şüphelenilen bir araç takibe alınarak durduruldu.

Araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahsın olduğu görülerek muhafaza altına alındı.

Kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Daha sonra yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 21.09.2023 günü sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Araç sürücü B.Y. isimli şüpheli de Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan ifadesi alınarak gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Player Alanı
kaçak göçmen göçmen kaçakçılığı göçmenler Operasyon

İlgili Haberler

Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 58 düzensiz göçmen yakalandı
Oto yıkamacı denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

Oto yıkamacı denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da 26 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler