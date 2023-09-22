Erzincan’da 5 kaçak göçmen, 1 organizatör tutuklandı
Erzincan'da ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada şüphelenilen bir araç takibe alınarak durduruldu.
Araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahsın olduğu görülerek muhafaza altına alındı.
Kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Daha sonra yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 21.09.2023 günü sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Araç sürücü B.Y. isimli şüpheli de Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan ifadesi alınarak gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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